مجلس الدولة يحدد مسوغات قبول أوراق المتقدم لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلن مجلس الدولة، عن مسوغات قبول الاوراق للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لدفعة تعينات جديدة لخريجى 2023، من الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وحدد شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

والمسوغات المطلوبة، كالتالى:

- طلب تعيين باسم المستشار رئيس مجلس الدولة، (مرفق بالملف).

- أصل شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

- أصل شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبين بها مجموع درجات كل سنة على حده مختومة بخاتم شعار الجمهورية.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده (لم يمض عليها ثلاثة أشهر.

- في حاله وفاة الوالد تقدم شهادة الوفاة المميكنة.

- في حاله سفر الوالد تستخرج صحيفة الحالة الجنائية من القنصلية المصرية بالدولة المتواجد بها الوالد.

- إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد او صوره من شهادة الإعفاء بالنسبة للذكور).

- صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم / ووالده.

- عدد (٤) صور حديثة للمتقدم.

- أصل شهادة الميلاد (المميكنة) للمتقدم.

- تحرر الاستمارة الموجودة بالملف بخط واضح بالقلم الجاف وليس الحبر وبالنسبة لجامعة الأزهر يجب تحديد فرع الجامعة.

- قيد عائلي.

- قرص مدمج (CD) متضمن وثيقة التعارف شاملة بيانات الأسرة حتى الدرجة الرابعة ومسوغات التعيين.