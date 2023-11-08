مجلس الأمن الروسى: أفعال الولايات المتحدة تزيد من خطر استخدام الأسلحة النووية

وأضاف باتروشيف، خلال كلمة في افتتاح اجتماع أمناء مجلس الأمن للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بموسكو، اليوم الأربعاء، "كانت النتيجة الطبيعية لسياسات الولايات المتحدة المدمرة هي تدهور الوضع الأمني في العالم"، موضحا "أن أفعال واشنطن غير المسؤولة لا تؤدي إلى تفاقم الأزمات القديمة وخلق أزمات جديدة فحسب، بل وتعرقل أيضا الحل السلمي للصراعات التي نراها اليوم في الشرق الأوسط".

وتابع باتروشيف "بجانب كل ما سبق تعمل الولايات المتحدة على تشجيع تزايد التهديدات والتحديات المشتركة، بما في ذلك الإرهاب والاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة"، مؤكدا على تزايد خطر استخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وعسكرة الفضاء الخارجي والفضاء الإلكتروني بوتيرة متسارعة.