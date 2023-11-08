اليوم السابع
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كامل الوزير: الرئيس يتابع يومياً نتائج معرض النقل الذكى ونشكر شركاءنا على الحضور

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 01:11 م
كامل الوزير: الرئيس يتابع يومياً نتائج معرض النقل الذكى ونشكر شركاءنا على الحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل
كتب سيد الخلفاوى

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وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته ودعمه للمعرض ومؤتمر النقل الذكي، مؤكداً أن الرئيس يتابع يومياً نتائج جلسات المعرض.
 
جاء ذلك خلال جلسه التحديات الكبرى للاستثمار فى البنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .
 
كما وجه الوزير الشكر لوزراء النقل العرب والأفارقة و السفراء على مشاركتهم، وكذلك الشركات المصرية والعالمية باجمال 350 شركة من 50 دولة فى العالم.
 
وأكد أن الشركات اعترفت بأهمية الاستثمار في مصر وأهمية المعرض خاصة أن مصر واعدة بالاستثمار في ظل قيام الدولة بدعم الفرص الحقيقية للإستثمار والعمل على توطين الصناعات فى مصر.
 
وأكد أن كل الاتفاقيات التى تم توقيعها يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأشار إلى أنه الآن يتم الانتاج من مصنع الفلنكات وغيره من المصانع، و أن كل ما يتم هو خطوة من ألف خطوة لتوطين الصناعة.
 






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