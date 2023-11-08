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قناة إسرائيلية: مصر زادت اتصالاتها وتقترب من التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:19 م
قناة إسرائيلية: مصر زادت اتصالاتها وتقترب من التوصل لوقف إطلاق النار في غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة كان العبرية، نقلا عن مصادر رفيعة في مصر أن القاهرة زادت اتصالاتها وتقترب من التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة تمهيدا لصفقة تبادل الأسرى.

وفى وقت سابق كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.







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