فوائد المورينجا لإنقاص الوزن.. تقلل الشهية وغنية بالألياف

كتبت فاطمة خليل

فوائد المورينجا لإنقاص الوزن ​1. تخفض الشهية أحد أكبر التحديات التي يواجهها الشخص أثناء فقدان الوزن هو التحكم في الجوع، على الرغم من أنك لا تحتاج إلى تجويع نفسك، إلا أن نقص السعرات الحرارية مهم لإنقاص الوزن، لذا فإن تضمين المورينجا في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الأنسولين لديك، والتي بدورها يمكن أن تحسن إدارة الشهية وتقلل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية عن طريق تقليل ارتفاع وانهيار نسبة السكر في الدم. 2. محتوى عالي من الألياف وتساعد الألياف الغذائية على إنقاص الوزن، كما أن المورينجا تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية،. كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية يمكن أن يسبب انخفاض في السعرات الحرارية، وبالتالي يسبب فقدان الوزن. 3. تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات المورينجا غنية أيضًا بالخصائص المضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم والمساعدة في فقدان الوزن. يمكن أن يزيد أيضًا من الشعور بالامتلاء، ويقلل الرغبة في الإفراط في تناول الطعام أو تناول وجبة خفيفة بين الوجبات. وكشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد الأشخاص على التحكم في السمنة. 4. يعزز معدل الحرق أو التمثيل الغذائي الصحي التمثيل الغذائي هو رد الفعل في خلايا الجسم الذي يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة. كلما زادت سرعة عملية التمثيل الغذائي لديك، زادت كمية السعرات الحرارية أو الطاقة التي تحرقها. لذا، فإن التمثيل الغذائي الجيد مهم لإنقاص الوزن. ويمكن أن تساعد المورينجا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي الصحي. يقول الدكتور تيباك أن المورينجا تحتوي على خصائص تعزز عملية التمثيل الغذائي الصحي وتساعد على إزالة السموم من الجسم، مما يساعدك على إنقاص الوزن. فوائد أخري للمورينجا في حين أن المورينجا لإنقاص الوزن فكرة جيدة، إلا أنك ستتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى عند إضافتها إلى نظامك الغذائي. المورينجا من الأعشاب الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، فهى تنظم مستوى السكر فى الدم وتخفض ضغط الدم المرتفع، فوائد المورينجا أيضا تشمل إنقاص الوزن، فى هذا التقرير نتعرف على كيف تساعدك عشبة المورينجا على إنقاص الوزن، بحسب موقع health shot.أحد أكبر التحديات التي يواجهها الشخص أثناء فقدان الوزن هو التحكم في الجوع، على الرغم من أنك لا تحتاج إلى تجويع نفسك، إلا أن نقص السعرات الحرارية مهم لإنقاص الوزن، لذا فإن تضمين المورينجا في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في إدارة مستويات الأنسولين لديك، والتي بدورها يمكن أن تحسن إدارة الشهية وتقلل الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة السكرية عن طريق تقليل ارتفاع وانهيار نسبة السكر في الدم.وتساعد الألياف الغذائية على إنقاص الوزن، كما أن المورينجا تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية،. كشفت دراسة جديدة أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية يمكن أن يسبب انخفاض في السعرات الحرارية، وبالتالي يسبب فقدان الوزن.المورينجا غنية أيضًا بالخصائص المضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد في تقليل الالتهابات في الجسم والمساعدة في فقدان الوزن. يمكن أن يزيد أيضًا من الشعور بالامتلاء، ويقلل الرغبة في الإفراط في تناول الطعام أو تناول وجبة خفيفة بين الوجبات. وكشفت دراسة نشرت في مجلة Nutrients أن تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يساعد الأشخاص على التحكم في السمنة.التمثيل الغذائي هو رد الفعل في خلايا الجسم الذي يساعد على تحويل الطعام إلى طاقة. كلما زادت سرعة عملية التمثيل الغذائي لديك، زادت كمية السعرات الحرارية أو الطاقة التي تحرقها. لذا، فإن التمثيل الغذائي الجيد مهم لإنقاص الوزن. ويمكن أن تساعد المورينجا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي الصحي. يقول الدكتور تيباك أن المورينجا تحتوي على خصائص تعزز عملية التمثيل الغذائي الصحي وتساعد على إزالة السموم من الجسم، مما يساعدك على إنقاص الوزن.في حين أن المورينجا لإنقاص الوزن فكرة جيدة، إلا أنك ستتمتع بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى عند إضافتها إلى نظامك الغذائي.

تساعد على إدارة مستويات الكولسترول، والذي يلعب دورا محوريا في الحفاظ على صحة القلب.

المورينجا غنية بالحديد والكالسيوم وفيتامينات ب، وهي مفيدة لصحة الدماغ.

تعتبر المورينجا غنية بالعديد من العناصر الغذائية، وهي أيضًا خيار جيد للأشخاص الذين يبحثون عن طرق لتقوية عظامهم.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات الموجودة في المورينجا في الوقاية من العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي وصحة الكلى وحتى بعض أنواع السرطان.