اليوم السابع
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عميد طب قصر العينى: بدء التوأمة مع كبرى الجامعات الألمانية فى جراحات المخ

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 04:00 ص
عميد طب قصر العينى: بدء التوأمة مع كبرى الجامعات الألمانية فى جراحات المخ الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى
كتب محمد صبحى

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كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب بقصر العينى، عن تفاصيل وخطط الكلية خلال الفترة المقبلة، وذلك على مستوى سعى الكلية للحصول على شهادات توأمة وبرتوكولات تعاون مع كبرى الجامعات العالمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأيضا عن تفاصيل خطة الجامعة لتحقيق خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال إطلاق القوافل الطبية وأيضا تطوير ومراجعة البنية التحتية للكلية.

 

وقال الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجامعة تسعى الكلية لإبرام التوأمة مع كبرى الجامعات الدولية لمنح الشهادات المزدوجة وذلك فى إطار استراتيجية جامعة القاهرة اللتى تتواكب مع استراتيجية الدولة 2030 بشأن جامعات الجيل الرابع، وفى إطار ذلك بدأت الكلية الإجراءات الأولية فى هذا الشأن بالتباحث مع عدد من الجامعات ومنها جامعة ألمانية فى تخصص جراحات المخ والأعصاب والذى بدوره سيؤدى إلى التواكب مع احدث الأنظمة الطبية العالمية الأكثر تخصصية والتخصصات الفرعية من التخصصات الاصيلة، ويكون ضمانة لاستمرار تفوق التعليم الطبى المصرى وكفاءة الطبيب المصرى.







طب قصر العينى

اخبار مصر

الدكتور حسام صلاح

الجامعات الالمانية

المخ والاعصاب




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