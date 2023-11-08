اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

عميد زراعة القاهرة يعلن تقدم الكلية أكثر من 100 مركز بتصنيف شنغهاى

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:23 م
عميد زراعة القاهرة يعلن تقدم الكلية أكثر من 100 مركز بتصنيف شنغهاى جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعلن الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة عن تقدم كبير في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية والذي تم إعلانه منذ عدة أيام ، وتميزت كلية الزراعة بجامعة القاهرة هذا العام بإدراجها في تتصنيف العلوم الزراعية لتتقدم الي المركز 51-75 بعد ان كانت في التصنيف 201-300 في عام 2022 و في التصنيف 401-500 في عام 2021.
 
كذلك تميزت كلية الزراعة في تخصص علوم وتكنولوجيا التصنيع الغذائي لتصبح في المركز  51-75 بعد ان كانت في التصنيف 151-200  في عام 2022 ، في حين انها لم تدرج في التصنيف علي 2021 .
 
وأشار عميد الكلية الي أن تقدم الكلية في مؤشرات تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، من خلال لجنة التصنيف الدولي، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامع من تحفيز للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وكذلك إتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت وعن طريق بنك المعرفة المصري.
 
الجدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي بدأ في نشر تصنيف الجامعات العالمية حسب المواد الأكاديمية في عام 2009، ومن خلال تقديم منهجية محسنة، تم نشر التصنيف العالمي للمواد الأكاديمية (GRAS) لأول مرة في عام 2017، ويتضمن التصنيف مجموعة من المؤشرات الأكاديمية الموضوعية مثل  الابحاث العلمية المنشورة في مجلات Q1 ، وعدد مرات الاقتباس للأبحاث العلمية ، والتعاون الدولي ، والجوائز الأكاديمية الدولية.
 






التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

تصنيف شنغهاى

زراعة القاهرة

جامعة القاهرة

محمد الخشت



الموضوعات المتعلقة

21 جراحة أجراها أطباء جامعة القاهرة لمصابين من غزة بمستشفيات العريش وبئر العبد

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:16 ص

11 هدفا لمؤتمر جامعة القاهرة لتوطين الصناعة بكلية طب الأسنان

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:00 ص

انتظام الدراسة بكامل طاقة معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 09:06 ص

جامعة القاهرة تنفذ مسابقات حفظ القرآن الكريم وبطولة للسباحة والاختراع

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 05:00 ص

جامعة القاهرة تطلق مبادرة "يسر" لدعم العاملين بالجهاز الإداري وتعزيز كفاءتهم

الأحد، 05 نوفمبر 2023 08:55 ص

جامعة القاهرة تشارك بقوافل طبية على أعلى مستوى في علاج المصابين الفلسطينيين

السبت، 04 نوفمبر 2023 05:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة