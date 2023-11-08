عميد زراعة القاهرة يعلن تقدم الكلية أكثر من 100 مركز بتصنيف شنغهاى

كتب محمد صبحى

اعلن الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة عن تقدم كبير في تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية والذي تم إعلانه منذ عدة أيام ، وتميزت كلية الزراعة بجامعة القاهرة هذا العام بإدراجها في تتصنيف العلوم الزراعية لتتقدم الي المركز 51-75 بعد ان كانت في التصنيف 201-300 في عام 2022 و في التصنيف 401-500 في عام 2021.

كذلك تميزت كلية الزراعة في تخصص علوم وتكنولوجيا التصنيع الغذائي لتصبح في المركز 51-75 بعد ان كانت في التصنيف 151-200 في عام 2022 ، في حين انها لم تدرج في التصنيف علي 2021 .

وأشار عميد الكلية الي أن تقدم الكلية في مؤشرات تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية، يرجع إلى عدة إجراءات تمت خلال الفترة الماضية، أهمها: الدعم الفني الذي تقدمه الجامعة برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، من خلال لجنة التصنيف الدولي، وكذلك التدريب على النشر الدولي، بالإضافة إلى ما تقوم به الجامع من تحفيز للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وكذلك إتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر شبكة الإنترنت وعن طريق بنك المعرفة المصري.

الجدير بالذكر أن تصنيف شنغهاي بدأ في نشر تصنيف الجامعات العالمية حسب المواد الأكاديمية في عام 2009، ومن خلال تقديم منهجية محسنة، تم نشر التصنيف العالمي للمواد الأكاديمية (GRAS) لأول مرة في عام 2017، ويتضمن التصنيف مجموعة من المؤشرات الأكاديمية الموضوعية مثل الابحاث العلمية المنشورة في مجلات Q1 ، وعدد مرات الاقتباس للأبحاث العلمية ، والتعاون الدولي ، والجوائز الأكاديمية الدولية.