ضبط لصوص فى حملات أمنية مكبرة بالدقهلية والمنوفية وبنى سويف

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن بنى سويف – الدقهلية - المنوفية من ضبط 3 أشخاص - "لهم معلومات جنائية"، من بينهم عميل "سيئ النية"- مقيمين فى مركز إهناسيا لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية "الضفيرة ".

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (15) واقعة سرقة بذات الأسلوب أرشدوا عن المسروقات، وضبط (3 أشخاص- "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (9) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفهم فى المسروقات لعميليهم "سيئا النية" ( عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما ، وأرشدوا عن المسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم ، مستخدمين سيارة ملاكى وكذا 3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة ( 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية ، وأرشدوا عن جميع المسروقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم ، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".. وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.

ونجحت الجهود في ضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب عدد (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة االمسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما، وضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل" حال توقفها بدائرة القسم ، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - عدد من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضافا بتصرفهما فى السيارتان المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل ، تاجر سيارات) أمكن ضبطهما وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية " ( عامل – مقيم بمحافظة الإسكندرية ) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها (عدد 4 لافتات إرشادية) بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من أحد الطرق بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "الخلع"، وضبط (خادمة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلا محل عملها بدائرة القسم ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.