اليوم السابع
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زلزال بقوة 6.9 درجة يهز منطقة بحر باندا فى إندونيسيا

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 07:27 ص
زلزال بقوة 6.9 درجة يهز منطقة بحر باندا فى إندونيسيا مقياس ريختر - أرشيفية
وكالات

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قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا قوته 6.9 درجة هز منطقة بحر باندا في إندونيسيا، الأربعاء.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف المركز أن الزلزال وقع على بعد 370 كيلومتراً جنوب شرقي أمبون بإندونيسيا، وعلى عمق 146 كيلومتراً.

 







زلزال

اندونيسيا

بحر باندا

أمبون



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