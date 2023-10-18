لو مريض سكرى.. خطوات لازم تعملها فى حال ارتفاع السكر المفاجئ

كتبت مروة محمود الياس

مرض السكر هو المرض الذى يمكن أن نحوله إلى "صديق"، إذا ما أدركنا كيفية التعامل معه، وفي بعض الأحيان، يجد مريض السكر "الملتزم"، ارتفاعا مفاجئا في نسب السكر في الدم لديه، دون أسباب واضحة، ومع قياس السكر بشكل متتالى يجد النسب في ارتفاع دون توقف ، فما السبب المحتمل؟!

يجيب الدكتور أحمد الجمال استشارى أمراض الباطنة والسكر قصر العينى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، موضحا أن هناك العديد من الأسباب التي قد تسبب ارتفاعا مفاجئا لنسب السكر في الدم، ومنها الإخلال بالنظام الغذائي الصحى، و"اللخبطة" أو النهم الزائد في بعض الأحيان، فضلا عن الاخلال بمواعيد أو نوعيات دواء السكر الموصوف لمرضى السكر، إضافة لكثير من العوامل المرضية، كالإصابة بمرض فجائى قد يؤثر في نسب السكر كارتفاع الضغط على سبيل المثال، أو التعرض لضغط نفسى مفاجئ.

وهنا ينصح استشارى الباطنة والسكر، مريض السكر بضرورة الانتباه لهذا الارتفاع المفاجئ، والتركيز على محاولة إعادة ضبط معدلاته، حتى لا يتعرض المريض لمضاعفاته، وتأثيره على الأطراف والأعصاب والعينين، والحالة الصحية بشكل عام، وهذه بعض النصائح للتعامل مع الارتفاع المفاجئ للسكر:

ـ اضبط دواء السكر الأقراص أو الانسولين لديك، ولا تخل بجرعاته او مواعيده مهما حدث.

ـ لمدة ثلاثة أيام التزم بغذاء خال من السكر والدهون والدقيق ومشتقاته والملح في وجبات اليوم، اجعله نظاما قاسيا لظبط معدلات السكر سريعا.

ـ اذا كنت تعاطيت مؤخرا دواء جديدا لأى مرض، أو مضاد حيوي على سبيل المثال، استشر طبيبك في إمكانية إيقافه للسيطرة على السكر.

ـ قم بقياس ضغط الدم لديك فهو يرتبط ارتباطا قويا بالسكر، وتناول دواء الضغط بانتظام اذا كان هناك اخلالا به في الفترة الأخيرة.

ـ اذا كنت أدخلت مؤخرا في نظامك الغذائي نوع مشروب معين، أو أكلة معينة جديدة، فعليك بالتوقف عن تناولها إذا كانت أحد مكوناتها تسبب ارتفاعا في السكر.

ـ اسأل طبيبك عن إمكانية تعديل دواء السكر لديك، فقد يكون هذا الارتفاع دلالة على ضرورة تغييره بدواء آخر.