اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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جارديان: الاتحاد الأوروبي يبدأ قريبا مباحثات رسمية لضم أوكرانيا ومولدوفا

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:10 ص
جارديان: الاتحاد الأوروبي يبدأ قريبا مباحثات رسمية لضم أوكرانيا ومولدوفا الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي
أ ش أ

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أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي سوف يبدأ في القريب العاجل المباحثات الرسمية من أجل ضم كل من أوكرانيا ومولدوفا لعضويته.

وأشارت كاتبة المقال ليزا أوكارول إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي التي يقول فيها إن بلاده تتأهب للخطوات القادمة بعد قبول العضوية والتي تتمثل في تعزيز أواصر التعاون بين بلاده والمؤسسات المختلفة التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن تلك الخطوة تستلزم عملا شاقا من جانب حكومة أوكرانيا للتكيف مع معايير الاتحاد الأوروبي.

ويلفت المقال كذلك إلى تصريحات نائب رئيس وزراء مولدوفا نيكولاي بوبسيكو التي يقول فيها إن مثل هذه الخطوة سوف تمثل تحولا تاريخيا لبلاده وتشكل إنجازا ضخما كما أنها سوف تتيح الفرصة لبلاده لتعزيز موقفها داخل الاتحاد الأوروبي.

ويشير المقال إلى أن المفوضية الأوروبية سوف تصدر تقريرا في هذا الخصوص يتألف من 1,200 صفحة في وقت لاحق اليوم الأربعاء على أن يرفع لقمة الاتحاد الأوروبي القادمة التي سوف تعقد الشهر القادم لمناقشة التوصيات الصادرة عن هذا التقرير من أجل إقرارها.

ويوضح المقال أن التقرير سوف يتناول لأول مرة عملية تقييم المساعي التي تبذلها كل من أوكرانيا ومولدوفا من أجل الوفاء بمعايير الانضمام للاتحاد الأوروبي في مجالات القضاء ومكافحة الفساد والحريات واستقلال الصحافة والإعلام.

ويلفت تقرير آخر صادر عن الاتحاد الأوروبي أن أوكرانيا تمكنت من الوفاء بمعيارين فقط من ضمن سبعة معايير يشترطها الاتحاد الأوروبي لقبول عضوية أية دولة، إلا أنها تحقق تقدما ملموسا فيما يخص المعايير الخمسة المتبقية.

أما فيما يخص مولدوفا، فقد أشار التقرير إلى أنه يجب عليها العمل على إحراز تقدم في تسعة مجالات أهمها مكافحة الفساد والحوكمة القضائية.

ويوضح المقال في الختام أن أوكرانيا ومولدوفا لديهما قناعة أن ضمان أمنهما يكمن في الانضمام للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كلا البلدين يتوقعان نتائج إيجابية عن التقرير الذي سوف يصدر اليوم الأربعاء عن المفوضية الأوروبية ويتضمن التوصيات اللازمة حول قبول عضوية كل من أوكرانيا ومولدوفا.

 

 







الاتحاد الاوروبى

أوكرانيا

مولدوفا

عضوية الاتحاد الاوروبى

الحرب فى أوكرانيا

روسيا



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