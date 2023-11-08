وذكرت وزارة المالية التونسية، في بيان الثلاثاء، أن اللقاء تناول أهم مخرجات التقرير الذي أعده البنك الدولي حول "المناخ و التنمية بتونس" بالتعاون مع الحكومة التونسية،وذلك بحضور كل من عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري وليلى الشيخاوي وزيرة البيئة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا مناقشة أهم الحلول الكفيلة للحد من تداعيات التأثيرات المناخية على التنمية والعمل على صياغة برنامج عمل مشترك والحرص على تنفيذه في أسرع وقت.