تحقيقات × 24 ساعة.. تجديد حبس المتهمين بخطف عامل بسبب خلافات مالية

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها تجديد حبس المتهمين بخطف عامل بالتجمع.

تاجر سموم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حرامي البطاريات

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.

خطف

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس 7 متهمين بخطف عامل من أمام منزله في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

صداقة ورق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس المتهم بالتعدي على صديقه في العمل بعقار تحت الإنشاء في مدينة بدر، والتسبب في إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تاجر مخدرات

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بمنطقة الخليفة بالمخالفة لأحكام القانون.