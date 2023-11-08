اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 05:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ايكونومست: إذا أراد بايدن وقف الحرب فى غزة لن تتمكن إسرائيل من تجاهله

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 04:44 م
ايكونومست: إذا أراد بايدن وقف الحرب فى غزة لن تتمكن إسرائيل من تجاهله جو بايدن - الرئيس الأمريكى
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحت عنوان "هل ستوقف أمريكا الغزو الإسرائيلي لغزة؟"، ألقت مجلة "إيكونومست" البريطانية الضوء على تزايد الاستياء الدبلوماسي العربى تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، وظهر ذلك خلال الزيارة الثانية لوزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكن، للشرق الأوسط. وأوضحت المجلة أن لقاءاته غير المعلنة شهدت لغة أكثر صرامة من قبل المسئولين فى جميع أنحاء المنطقة على خليفة الدعم الأمريكي لإسرائيل.

 

واعتبرت المجلة أن الاستقبال البارد الذي حظي به بلينكن كان علامة على الغضب المتزايد من الحرب الإسرائيلية في غزة. والآن، وفي شهرها الثاني، قتلت الحرب أكثر من 10,000 فلسطيني وألحقت أضرارًا أو دمرت أكثر من 11% من المباني في القطاع. لقد أثارت غضب العالم العربي وألهبت العواصم الغربية وأثارت إدانة العديد من زعماء العالم.

 

وأضافت المجلة أن جنرالات إسرائيل لا يزالون يتحدثون عن شن حملة طويلة قد تستمر لمدة عام. وفي 7 نوفمبر ، صرح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشبكة ABC News أن إسرائيل ستكون مسئولة عن الأمن في غزة "لفترة غير محددة". ولكن من الناحية العملية، فإن ما يسميه الضباط الإسرائيليون "نافذة الشرعية" ربما يكون أقصر بكثير. وتعتمد سرعة إغلاق هذه النافذة إلى حد كبير على أمريكا، التي تزود إسرائيل بالذخائر والدعم الدبلوماسي وحزمة مساعدات ربما تبلغ قيمتها 14 مليار دولار. وإذا أراد جو بايدن إنهاء الحرب، فسيكون من الصعب على إسرائيل أن تتجاهله.

 

حتى الآن، لم يفعل ذلك. وعلى الرغم من أنه يدعم الآن "وقفات إنسانية" للسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، إلا أن بايدن رفض الدعوات لوقف إطلاق النار بشكل كامل. لكن مسئولي الإدارة أوضحوا، في سلسلة من التسريبات، أنهم يشكون في أن لدى إسرائيل استراتيجية خروج متماسكة في غزة. وهم يشكون من أن نتنياهو بالكاد يرغب في مناقشة الموضوع، ويقولون إنهم يريدون تسجيل مخاوفهم الآن خشية أن تنتهي الحرب بشكل سيئ. وأضافت المجلة أن الاعتقاد بأن الحرب قد تتحول إلى مستنقع، ولكن دعمها رغم ذلك هو موقف لا يمكن الدفاع عنه، خاصة عندما يوافق على ذلك الناخبون الأمريكيون.







أمريكا

الحرب فى غزة

الاحتلال الاسرائيلى

قطاع غزة

بايدن

جو بايدن



الموضوعات المتعلقة

العدوان الإسرائيلى مستمر.. غارات جوية وقصف مخيم جباليا ومدرسة للأونروا ومناطق بغزة.. اعتقال 49 فلسطينى بينهم 3 سيدات.. ارتفاع الشهداء لـ10569 وقتلى جنود إسرائيل تجاوز الـ300.. وزيرة الصحة الفلسطينية تستغيث

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 04:30 م

مواقف أفريقية متباينة من"القضية الفلسطينية".. تشاد استدعت دبلوماسييها من إسرائيل وجنوب أفريقيا طرحت خطة لوقف الحرب.. نيجيريا ألغت زيارة مسئول تشيكي بسبب دعم تل أبيب.. وكينيا ورواندا والكونغو دعمت الدولة العبرية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:00 م

الكيل بمكيالين..القانون الدولى يدين تهجير أهالى فلسطين والمجتمع الدولى يحمى إسرائيل.. المخطط بدأ 1948 بتهجير 750 ألفا من ديارهم إلى الضفة وغزة واستئنافه فى1967.. وفرض حصار على القطاع منذ 2007 كثف عمليات التهجير

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 02:00 م

السفير الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": الحرب تكلف إسرائيل مليار دولار كل 3 أيام.. دياب اللوح: الاحتلال يريد إفراغ فلسطين من سكانها الأصليين.. ومصر ترفض وزيارة بلينكن إلى المنطقة لم تنتج أى جديد

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 12:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة