المشدد 6سنوات وغرامة 100ألف جنيه لمتهمين بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 11413 لسنة 2023 جنايات ههيا، المقيدة برقم 1487 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 29 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "تامر م" 45 سنة نجار، و"السيد م" 25 سنة ميكانيكي مقيمان بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كميات من الهيروين والحشيش المخدرين بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز ههيا، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض (سكين) للدفاع عن تجارتها الغير مشروعة.