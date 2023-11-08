اليوم السابع
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المشدد 6سنوات وغرامة 100ألف جنيه لمتهمين بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 10:24 ص
المشدد 6سنوات وغرامة 100ألف جنيه لمتهمين بحيازة مخدرات وسلاح بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، نجار وميكانيكي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها وأسلحة نارية وبيضاء للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة بمركز ههيا. 
 
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
 
تعود أحداث القضية رقم 11413 لسنة 2023 جنايات ههيا، المقيدة برقم 1487 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 29 يوليو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "تامر م" 45 سنة نجار، و"السيد م" 25 سنة ميكانيكي مقيمان بمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كميات من الهيروين والحشيش المخدرين بقصد الاتجار فيها وترويجها بمركز ههيا، وسلاح ناري (فرد خرطوش) وطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض (سكين) للدفاع عن تجارتها الغير مشروعة.
 
 

 







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