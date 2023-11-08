القبض على المتهمين بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم في المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد شريف قباله مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الفور قرر اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، تشكيل فريق بحث برئاسة ،برئاسة الرائد احمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد بلال نجم معاون أول مباحث قسم شبين الكوم والنقيب شريف بدر معاون مباحث القسم وتم ضبطهم ، حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".