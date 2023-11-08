العلماء يحذرون: 2023 فى طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق

كتبت رباب فتحى - أ ش أ

تناول مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تحذيرات العلماء من المشاكل الكبيرة التي قد تنجم عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية ، حيث أكدوا أن عام 2023 فى طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأشار كاتب المقال أجيت نيرانجان في هذا السياق إلى تصريحات العلماء التي يقولون فيها أن شهر أكتوبر الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق مقارنة بنفس الشهر على مدار التاريخ .. موضحا أن تلك التصريحات تأتي قبل انعقاد قمة المناخ التاريخية كوب-28 خلال الشهر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستشهد الكاتب في هذا الصدد بتصريحات سامانثا بريجيس نائبة مدير برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي التي تقول فيها "يمكننا القول بكل ثقة أن عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية لمعالجة الموقف خلال قمة المناخ القادمة".

ويوضح المقال أن تدمير الإنسان للبيئة واستخدامه للوقود الأحفوري تسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية على نحو غير مسبوق منذ الثورة الصناعية.

ويسلط المقال الضوء في هذا الصدد على تصريحات فريدريك أوتو عضو كلية إمبريال في لندن التي يقول فيها أنه من المعروف علميا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يعني المزيد من المعاناة الناجمة عن موجات الحرارة الحادة وانتشار الجفاف ؛ وهو ما تسبب خلال العام الحالي في وفاة الآلاف وفقدان العديد من الأشخاص لمصدر رزقهم بالإضافة إلى نزوح العديد عن ديارهم.

ولفت المقال إلى أن قادة العالم كانوا قد عقدوا قمة للمناخ في العاصمة الفرنسية باريس منذ ثمانية أعوام تعهدوا فيها بالعمل الجاد لخفض درجة حرارة الأرض إلا أن السياسات المتبعة من جانب دول العالم أدت إلى النقيض من ذلك تماما.

ويضيف الكاتب في الختام أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال الشهر الماضي أصاب العلماء بصدمة كبيرة حيث توقعوا أن تلك المستويات المرتفعة من سخونة المناخ قد تكون ناجمة عن زيادة معدلات الاحتباس الحراري وزيادة معدلات التلوث في الجو.