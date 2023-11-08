اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:38 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

العلماء يحذرون: 2023 فى طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:19 ص
العلماء يحذرون: 2023 فى طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق ارتفاع درجة الحرارة
كتبت رباب فتحى - أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناول مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية تحذيرات العلماء من المشاكل الكبيرة التي قد تنجم عن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية ، حيث أكدوا أن عام 2023 فى طريقه ليكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق.

وأشار كاتب المقال أجيت نيرانجان في هذا السياق إلى تصريحات العلماء التي يقولون فيها أن شهر أكتوبر الماضي كان الأكثر سخونة على الإطلاق مقارنة بنفس الشهر على مدار التاريخ .. موضحا أن تلك التصريحات تأتي قبل انعقاد قمة المناخ التاريخية كوب-28 خلال الشهر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستشهد الكاتب في هذا الصدد بتصريحات سامانثا بريجيس نائبة مدير برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي التي تقول فيها "يمكننا القول بكل ثقة أن عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة وقوية لمعالجة الموقف خلال قمة المناخ القادمة".

ويوضح المقال أن تدمير الإنسان للبيئة واستخدامه للوقود الأحفوري تسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري مما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية على نحو غير مسبوق منذ الثورة الصناعية.

ويسلط المقال الضوء في هذا الصدد على تصريحات فريدريك أوتو عضو كلية إمبريال في لندن التي يقول فيها أنه من المعروف علميا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض يعني المزيد من المعاناة الناجمة عن موجات الحرارة الحادة وانتشار الجفاف ؛ وهو ما تسبب خلال العام الحالي في وفاة الآلاف وفقدان العديد من الأشخاص لمصدر رزقهم بالإضافة إلى نزوح العديد عن ديارهم.

ولفت المقال إلى أن قادة العالم كانوا قد عقدوا قمة للمناخ في العاصمة الفرنسية باريس منذ ثمانية أعوام تعهدوا فيها بالعمل الجاد لخفض درجة حرارة الأرض إلا أن السياسات المتبعة من جانب دول العالم أدت إلى النقيض من ذلك تماما.

ويضيف الكاتب في الختام أن الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة خلال الشهر الماضي أصاب العلماء بصدمة كبيرة حيث توقعوا أن تلك المستويات المرتفعة من سخونة المناخ قد تكون ناجمة عن زيادة معدلات الاحتباس الحراري وزيادة معدلات التلوث في الجو.

 

 







علماء

سخونة الأرض

تغير المناخ

الاحتباس الحرارى

ارتفاع درجة حرارة الأرض



الموضوعات المتعلقة

أوروبا فى حالة تأهب مجددا بسبب تغير المناخ.. ارتفاع ضحايا عاصفة كيران إلى 20 شخصا وخسائر بالملايين.. انقطاع الكهرباء عن 257 ألف منزل.. اقتلاع 1400 شجرة.. ودومينجوس عاصفة جديدة تهدد فرنسا وإسبانيا والبرتغال

الإثنين، 06 نوفمبر 2023 04:00 ص

الطاقة الكهرومائية مفتاح إختفاء الكربون من أوروبا.. توفر 90% من التخزين فى دول الاتحاد الأوروبى.. تكلفتها الباهظة أبرز العقبات.. جدل فى ألمانيا حول التوسع في استغلالها .. وحماية البيئة: مهمة لمكافحة تغير المناخ

الأحد، 05 نوفمبر 2023 07:00 م

أزمة نقص "القرع" تواجه إيطاليا مع بداية احتفالات الهالوين بسبب تغير المناخ

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:38 م

تقرير: تغير المناخ دفع الأرض إلى مصير مجهول وخطير

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة