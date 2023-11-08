العالم هذا المساء.. عاصفة ثلجية تلغى مئات الرحلات الجوية فى الصين.. وصول السفينة اليابانية "قارب السلام" إلى ميناء بورسعيد السياحى لدعم فلسطين.. محمد صلاح يقود مران ليفربول قبل مواجهة تولوز بالدورى الأوروبى

وكالات

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عاصفة ثلجية تلغى مئات الرحلات الجوية فى الصين ألغت السلطات الصينية، مئات الرحلات الجوية وأغلقت المدارس جراء العواصف ثلجية وحذرت المواطنين من انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة وحثتهم على البقاء داخل المنازل، مشيرة إلى أنه من المتوقع حدوث المزيد من العواصف الثلجية في عدة مدن .

كما بدأت السلطات الإعداد لتوفير خدمات التدفئة في وقت أبكر من المعتاد نظرا للتغير المفاجئ في أحوال الطقس.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية إنذاراً باللون الأحمر لمواجهة العواصف الثلجية التي ضربت شمال الصين .

وذكرت وكالة الأنباء الصينية " شينخوا"، بحسب التنبؤات الجوية، من المتوقع أن تشهد مدن عديدة في الشمال تساقط ثلوج كثيفة، مع هطول تراكمي يتراوح بين 20 ملم إلى 40 ملم، كما من المتوقع أن تتجاوز كمية الثلوج التراكمية في بعض أجزاء المقاطعة 40 ملم.



إزالة طبقات من الثلوج فى شوارع الصين

الثلوج تغطى شوارع الصين

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة

عاصفة ثلجية تضرب الصين

عاصفة ثلجية

وصول السفينة اليابانية "قارب السلام" إلى ميناء بورسعيد السياحى لدعم فلسطين

وصلت السفينة اليابانية والتى تحمل اسم "قارب السلام" إلى الميناء السياحى فى محافظة بورسعيد، وعلى متنها أكثر من 2000 راكب، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وبدأ توافد السياح على ساحة مصر الواقعة بنطاق حى الشرق.

وتشارك نقابة الصحفيين فى مؤتمر منظمة "قارب السلام" اليابانية للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية الوحشية على الشعب الفلسطينى فى غزة، ويقام المؤتمر بعد قليل فى ساحة مصر أمام ميناء بورسعيد السياحى

وكانت المنظمة قد حركت قاربها للمرور حول العالم للمطالبة بوقف الحرب الوحشية ضد فلسطين، و" قارب السلام " هى منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام، وحقوق الإنسان، والاستدامة، تأسست عام 1983م، وتتمتع بمركز استشارى خاص لدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة (UN).

وتنفذ سفينة السلام أنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب تجوب العالم من خلال العمل بالشراكة مع حملة عمل أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تعمل أنشطة مؤسسة "قارب السلام" على متن السفينة وفى الميناء على تمكين المشاركين، وتعزيز القدرة المحلية على الاستدامة، وبناء التعاون بين الناس خارج الحدود، وتمزج رحلاتها وفقًا لنموذج الأعمال الاجتماعية، بين السياحة المستدامة، والتعلم مدى الحياة، وأنشطة الصداقة مع البرامج التعليمية والمشاريع التعاونية والدعوة.



السفينة-اليابانية

السفينة-اليابانية-قارب--السلام-تصل-ميناء-بورسعيد

السفينة-اليابانية-قارب-السلام-تصل-ميناء-بورسعيد-السياحى-لدعم-فلسطين

محمد صلاح يقود مران ليفربول قبل مواجهة تولوز بالدوري الأوروبى

سيطر التفاؤل علي النجم المصري الدولي محمد صلاح، في تدريبات فريقه ليفربول اليوم استعدادًا لمواجهة مضيفه تولوز الفرنسي بالدوري الأوروبي للموسم الحالي.

ونشر حساب ليفربول عبر منصة إكس صورة لتدريب فريق ليفربول ويظهر فيها صلاح مع شباب الفريق وتبدو عليه علامات الأمل قبل المواجهة المرتقبة.

ويحل ليفربول بقيادة المصري الدولي محمد صلاح ضيفا ثقيلا علي نظيره تولوز الفرنسي مساء غدا الخميس ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مجموعات الدوري الأوروبي لموسم 2024.

ويدير طاقم تحكيم بلغاري بقيادة جيورجي كاباكوف مباراة الغد بالجولة الرابعة من الدوري الأوروبي بين ليفربول الإنجليزي ومضيفه تولوز الفرنسي.



صلاح في مران ليفربول قبل مواجهة تولوز



حارس ليفربول

جوتا في مران ليفربول