الصحة العالمية: الجهود العالمية لمكافحة السل أنقذت حياة 75 مليون شخص منذ عام 2000

كتبت أمل علام

أكد تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية، عن السل العالمي لعام 2023 على حدوث انتعاش عالمي كبير في توسيع نطاق خدمات تشخيص السل وعلاجه في عام 2022، ويظهر التقرير اتجاهًا مشجعًا بدأ في عكس الآثار الضارة الناجمة عن اضطرابات كورونا على الصحة العامة، مضيفة، إن الجهود العالمية لمكافحة السل أنقذت حياة أكثر من 75 مليون شخص منذ عام 2000.

ويظهر التقرير، الذي يضم بيانات من 192 دولة ومنطقة، أنه تم تشخيص إصابة 7.5 مليون شخص بالسل في عام 2022، مما يجعله أعلى رقم يتم تسجيله منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية الرصد العالمي للسل في عام 1995، وتعزى هذه الزيادة إلى التعافي الجيد في فرص الحصول على الخدمات الصحية وتوفيرها في العديد من البلدان، والهند وإندونيسيا والفلبين، التي شكلت مجتمعة أكثر من 60% من الانخفاض العالمي في عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل حديثاً في عامي 2020 و2021، تعافت جميعها إلى ما بعد مستويات عام 2019 في عام 2022.

وقال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: إنه على مدى آلاف السنين، عانى أسلافنا وماتوا بسبب مرض السل، دون أن يعرفوا ماهيته، أو أسبابه، أو كيفية إيقافه، اليوم، لدينا المعرفة والأدوات التي كانوا يحلمون بها فقط، لدينا التزام سياسي، ولدينا فرصة لم يحظ بها أي جيل في تاريخ البشرية، وهى فرصة كتابة الفصل الأخير في قصة مرض السل.

وقالت المنظمة في بيان لها، إنه على الصعيد العالمي، أصيب ما يقدر بنحو 10.6 مليون شخص بمرض السل في عام 2022، ارتفاعًا من 10.3 مليون في عام 2021، ومن الناحية الجغرافية، في عام 2022، كان معظم الأشخاص الذين أصيبوا بالسل في أقاليم منظمة الصحة العالمية في جنوب شرق آسيا (46%)، وأفريقيا (23%) وغرب المحيط الهادئ (18%)، مع نسب أقل في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​(8.1%) والأمريكتين (3.1%) وأوروبا " 2.2%".

وأضافت، إنه بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالسل (بما في ذلك الوفيات بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية) 1.3 مليون في عام 2022، بانخفاض من 1.4 مليون في عام 2021.

وأوضحت، إنه خلال الفترة 2020-2022، أدت اضطرابات كورونا إلى ما يقرب من نصف مليون حالة وفاة إضافية من مرض السل، لا يزال السل هو القاتل الرئيسي بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

وقالت المنظمة، إنه لا يزال السل المقاوم للأدوية المتعددة (MDR-TB) يمثل أزمة صحية عامة، وفي حين أصيب ما يقدر بنحو 410000 شخص بالسل المقاوم للأدوية المتعددة أو السل المقاوم للريفامبيسين في عام 2022، لم يتمكن سوى 2 من كل 5 أشخاص من الحصول على العلاج، هناك بعض التقدم في تطوير وسائل تشخيص وأدوية ولقاحات جديدة لمرض السل، ومع ذلك، فإن هذا مقيد بالمستوى العام للاستثمار في هذه المجالات.

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الجهود العالمية لمكافحة السل أنقذت حياة أكثر من 75 مليون شخص منذ عام 2000، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود حيث يظل السل ثاني أهم الأمراض المعدية القاتلة في العالم في عام 2022.

وقالت، إنه على الرغم من التعافي الكبير في عام 2022، لم يكن التقدم كافيًا لتحقيق الأهداف العالمية لمكافحة السل المحددة في عام 2018، حيث كانت الاضطرابات الناجمة عن الجائحة والصراعات المستمرة من العوامل المساهمة الرئيسية،

وبلغ صافي الانخفاض في الوفيات المرتبطة بالسل في الفترة من عام 2015 إلى عام "2022" 19%، وهو أقل بكثير من الهدف الرئيسي لاستراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل المتمثل في انخفاض بنسبة 75% بحلول عام 2025.

وبلغ الانخفاض التراكمي في معدل الإصابة بالسل في الفترة من عام 2015 إلى عام 2022 8.7%، وهو رقم بعيد عن المعلم الرئيسي الذي حددته استراتيجية منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل المتمثل في انخفاض بنسبة 50% بحلول عام 2025.

وأضافت، يواجه حوالي 50% من مرضى السل وأسرهم تكاليف إجمالية كارثية (النفقات الطبية المباشرة، والنفقات غير الطبية والتكاليف غير المباشرة مثل خسائر الدخل التي تصل إلى أكثر من 20% من إجمالي دخل الأسرة)، وهي بعيدة كل البعد عن توقعات منظمة الصحة العالمية للقضاء على السل، هدف الاستراتيجية هو الصفر، ولم يتم تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2018-2022 في الإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى الأول بشأن السل، حيث لم يتم الوصول إلا إلى 84% من الأشخاص المستهدفين لعلاج السل والبالغ عددهم 40 مليون شخص؛ ولا يحصل عليه سوى 52% من 30 مليون شخص مستهدفين بالعلاج الوقائي من مرض السل؛ وتمت تعبئة أقل من نصف التمويل المستهدف لتقديم الخدمات والأبحاث في مجال السل.

وأكدت، إنه قد عزز الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السل في عام 2023 التزامات وأهداف عام 2018، وحدد أهدافا جديدة للفترة 2023-2027، وتشمل الأهداف الجديدة الوصول إلى 90% من الأشخاص المحتاجين لخدمات الوقاية من السل والرعاية؛ واستخدام الاختبار السريع الذي توصي به منظمة الصحة العالمية باعتباره الطريقة الأولى لتشخيص مرض السل؛ وتوفير حزمة من المنافع الصحية والاجتماعية لجميع الأشخاص المصابين بالسل؛ وضمان توافر لقاح جديد واحد على الأقل لمرض السل يكون مأموناً وفعالاً؛ وسد فجوات التمويل لتنفيذ وأبحاث السل بحلول عام 2027

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وقالت الدكتورة تيريزا كاساييفا، مديرة البرنامج العالمي لمكافحة السل التابع لمنظمة الصحة العالمية: "لدينا التزامات قوية بأهداف ملموسة أعلنها زعماء العالم في الإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى الثاني بشأن السل، والذي يوفر زخماً قوياً لتسريع الاستجابة للسل"، "يقدم هذا التقرير بيانات وأدلة أساسية عن حالة وباء السل ومراجعة للتقدم المحرز، وهو ما يفيد في ترجمة هذه الأهداف والالتزامات إلى إجراءات في البلدان، نحن بحاجة إلى بذل كل الجهود لجعل رؤية القضاء على مرض السل حقيقة واقعة.

وشدد التقرير بالإضافة إلى ذلك على أهمية العمل المتضافرعبر قطاعات الصحة والقطاعات الأخرى لمعالجة المحددات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للسل وعواقب التقاعس عن العمل.

وتواصل منظمة الصحة العالمية دعم مشاركة القطاعات الأخرى في الاستجابة لمرض السل، من خلال إطار المساءلة المتعدد القطاعات، في عام 2022، خارج قطاع الصحة، كان التعليم هو القطاع الأكثر مشاركة في الدعوة إلى مرض السل وتبادل المعلومات، يليه قطاع الدفاع وقطاع العدالة في خدمات الوقاية من السل والرعاية، وقطاع التنمية الاجتماعية لدعم المرضى، بما في ذلك توفير الخدمات ذات فوائد اقتصادية واجتماعية وغذائية.

وأكد التقرير أن القضاء على وباء السل العالمي يتطلب ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها في اجتماع الأمم المتحدة الرفيع المستوى بشأن السل في عام 2023 إلى عمل حقيقي، مما يغير حياة المجتمعات وسبل عيشها.