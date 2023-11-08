السفير الفلسطيني: إسرائيل دمرت 50% من مباني غزة.. ونحمل حكومتها المسئولية كاملة

كتب أحمد عرفة

قال السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، إنّ بلاده تحمل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع والأمور في فلسطين والمنطقة، لأنها هي التي صبت الزيت على النار وأطلقت يد المستوطنين وتمادت في سياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف "اللوح"، خلال حواره عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من يريد التحدث عما حدث في 7 أكتوبر عليه أن يتحدث أيضا عما حدث بعد 7 أكتوبر، حيث ارتكبت إسرائيل أعمال الإبادة في غزة، ودمرت حتى الآن 50% من إجمالي مباني غزة ومرافقها الخدماتية وقطعت الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت والهواتف المحمولة وكل الاحتياجات الإنسانية".

وتابع سفير دولة فلسطين لدى مصر: "إسرائيل تستهدف كل شيء في قطاع غزة مثل الصحفيين والأطباء والعاملين بالمؤسسات الدولية والمخابز والكنائس والمساجد والمستشفيات وكل شيء"، مشددًا على أن ما حدث في 7 أكتوبر لا يجيز لإسرائيل القيام بكل ذلك، والقانون الدولي لا يجيز ما يحدث.