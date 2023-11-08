السجن المشدد 6 سنوات للمتهمين بسرقة طالب بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابين يعملان فى مجال بيع الفاكهة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات والزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بسرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من طالب بالإكراه فى دائرة قسم أول الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 8056 لسنة 2023 جنايات قسم أول الزقازيق ، المقيدة برقم 2450 لسنة 2023 كلى جنوب الزقازيق، ليوم 19 أغسطس الماضى، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: كريم ر م م، 24 سنة، فكهانى، وسيد ر ال م م، 28 سنة، فكهاتنى، مقيمان بدائرة قسم أول الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بسرقة هاتف محمول ومبلغ من المال من المجنى عليه محمود م م ع، 16 سنة، طالب، وذلك بالإكراه حال سيره فى الطريق العام بدائرة قسم أول الزقازيق.

وتبين أن المتهمين وحال سير المجنى عليه بدائرة قسم أول الزقازيق، استوقفاه وأشهرا فى وجهه سلاحا أبيضا (مطواة) وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومته وسرقة المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وجرى ضبطهما وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.