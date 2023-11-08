السجن المشدد 3 سنوات لشخص هدد فتاة بنشر صور لها على مواقع التواصل بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ح.ص.ع" 26 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ا.ا" ووالدها "ا.ع" بنشر صور فاضحة لابنته وإفشاء أمور خادشة للحياء، وذلك لعودته لخطبة المجنى عليها رغماً عنها بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة المنشاة، حيث قام المتهم بتهديده "ا.ع" بنشر صور فاضحة لابنته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وتعمد ازعاجها، و تأكدت صحة أقوال المبلغ ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.