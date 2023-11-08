اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لشخص هدد فتاة بنشر صور لها على مواقع التواصل بسوهاج

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 03:41 م
السجن المشدد 3 سنوات لشخص هدد فتاة بنشر صور لها على مواقع التواصل بسوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ح.ص.ع" 26 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ا.ا"  ووالدها "ا.ع" بنشر صور فاضحة لابنته وإفشاء أمور خادشة للحياء، وذلك لعودته لخطبة المجنى عليها رغماً عنها  بدائرة مركز المنشاة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة المنشاة، حيث قام المتهم بتهديده  "ا.ع"  بنشر صور فاضحة لابنته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والتعدى على حرمتها وخصوصيتها وتعمد ازعاجها، و تأكدت صحة أقوال المبلغ ووجهت النيابة العامة للمتهم  تهمة التهديد والتعدى على القيم والخصوصية وتمت احالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 







سوهاج

جنايات سوهاج

تهديد

المنشاة

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة