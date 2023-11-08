اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 09:18 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه وزارة الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وأوضح بيان لوزارة الداخلية: قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 






الداخلية

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جرائم غسل الاموال

حوادث




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