اليوم السابع
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الحكومة تمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية 3 أشهر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 06:01 م
الحكومة تمد فترة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية 3 أشهر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
 
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يُعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.
وجاءت الموافقة على مد الفترة المحددة وفقا لهذه المادة حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.






الحكومة

الأجانب المقيمين بالبلاد

الاجانب

مجلس الوزراء



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