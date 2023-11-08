الجيش اللبنانى: ضبط أجزاء بنادق حربية على متن إحدى الشاحنات بميناء طرابلس

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أعلن الجيش اللبناني في بيان له اليوم الأربعاء، عن ضبط أجزاء بنادق حربية مفككة على متن إحدى الشاحنات في ميناء طرابلس شمالي لبنان.

وأوضح البيان أن دورية من مديرية المخابرات ضبطت أمس أجزاء بنادق حربية مفككة نوع M4 داخل أحد الطرود داخل حرم ميناء طرابلس، وذلك أثناء الكشف على شاحنة على متن إحدى البواخر المحمّلة بالبضائع وطرود الألبسة.. مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على مالك الشاحنة وهو مواطن لبناني.

وعلى صعيد متصل.. ألقت دورية من المخابرات القبض على مواطن لبناني في منطقة ببنين بعكار شمالي لبنان ؛ وذلك لإتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت داخل منزله وسيارته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.