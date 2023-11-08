الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة

كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 521 لسنة 2023 ، بتعيين 350 نائبًا لرئيس مجلس الدولة، من المستشارين وكلاء مجلس الدولة المنشورة أسماؤهم بالجريدة الرسمية، وذلك اعتبارًا من 25-9-2023.