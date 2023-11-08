الرئيسية أخبار عاجلة الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:09 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 521 لسنة 2023 ، بتعيين 350 نائبًا لرئيس مجلس الدولة، من المستشارين وكلاء مجلس الدولة المنشورة أسماؤهم بالجريدة الرسمية، وذلك اعتبارًا من 25-9-2023. السيسي الرئيس السيسي مجلس الدولة عاجل نواب رئيس مجلس الدولة اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة قرار جمهورى بإنشاء الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:04 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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