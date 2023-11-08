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الجريدة الرسمية تعلن اعتماد اللائحة الداخلية لقانون إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 04:34 م
الجريدة الرسمية تعلن اعتماد اللائحة الداخلية لقانون إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار هيئة الأوقاف الكاثوليكية رقم 1 لسنة 2023 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الصادر بقانون رقم 190 لسنة 2020 وهو قرار رئيس الجمهورية رقم 80 لسنة 2021 بشأن هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية.

وجاء في قرار الجريدة الرسمية أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 190 لسنة 2020 بإنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية تقرر المادة الأولى يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لقانون إنشاء هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية المشار إليه المرفقة لهذا القرار، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ويكون رئيس الهيئة غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق.

وتنص اللائحة الداخلية لتنظيم هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية الصادرة بالقانون رقم 190 لسنة 2020 أن هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تقوم بإدارة واستثمار أموال الأوقاف المنصوص عليها في القانون، ويمثلها قانونا بطريرك الأقباط الكاثوليك أمام كافة الجهات الحكومية وغيرها ويكون مقرها الدائم مبنى بطريركية الأقباط الكاثوليك بالقاهرة ويجوز انعقادها في أي مكان أخر يحدده مجلس إدارة الهيئة.  

هيئة الأوقاف الكاثوليكية
هيئة الأوقاف الكاثوليكية

 

اللائحة الداخلية للهيئة
اللائحة الداخلية للهيئة

 







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