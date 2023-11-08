البيت الأبيض يحذر إسرائيل بشأن خطط ما بعد الحرب فى غزة

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن خطط إسرائيل الأمنية بشأن قطاع غزة تثير مخاوف الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعارضة مسئولي الإدارة الأمريكية بعد ان قالت إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على غزة لفترة غير محددة بمجرد انتهاء حربها مع فصائل المقاومة الفلسطينية، ما دفع المسؤولين الأمريكيين إلى التأكيد على معارضتهم لإعادة احتلال القطاع.

ووفقا للتقرير أثارت الخطة التي أعلنها مسئولين إسرائيليين لما فيهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، مخاوف إدارة بايدن بعد أن قالت تل أبيب أنها ستحتفظ بالسيطرة العسكرية على غزة إلا أنها ليس لديها أى نية لتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة الحياة المدنية.

وقال جون كيرب متحدث البيت الأبيض لشئون الأمن القومي: "نجرى مناقشات نشطة مع نظرائنا الإسرائيليين بشأن الشكل الذى ستبدو عليه غزة بعد الصراع .. الرئيس بايدن متمسك بموقفه بأن إعادة احتلال القوات الإسرائيلية ليس هو الشيء الصحيح الذى ينبغي عمله".

كما نقلت عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين قوله في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ بداية الحرب إن " إسرائيل لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة. وإنه بمجرد الإطاحة بالمقاومة الفلسطينية، فإنها تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم المنطقة إلى تحالف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة."

ودعت إدارة بايدن، مستشهدة بالتجربة الأمريكية في العراق، إلى شن حملة عسكرية محدودة، قائلة إنها ستخفف من الظروف الإنسانية القاسية وتتيح لإسرائيل تسليم السيطرة على غزة إلى نوع من الإدارة المدنية بسرعة نسبية.

وسلطت الضوء على قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أمس: "وجهة نظرنا هي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا في مقدمة هذه القرارات، وغزة أرض فلسطينية وستظل أرضا فلسطينية".

وقال باتيل: "بشكل عام، نحن لا نؤيد إعادة احتلال غزة، وكان وزير الخارجية الأمريكي بلينكن واضحاً إلى حد ما بشأن ذلك خلال رحلاته، نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة - بشأن الحكم المؤقت، والمعايير الأمنية، والأوضاع الأمنية في غزة - بمجرد أن تنحسر هذه الأزمة."