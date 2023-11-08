اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 08:22 م
البيت الأبيض: أكثر من 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال 24 ساعة الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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قال البيت الأبيض إن أكثر من 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية دخلت غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إننا نواصل العمل مع الحكومتين المصرية والإسرائيلية لإعادة فتح معبر رفح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية: نتوقع أن يتم فتح معبر رفح على فترات منتظمة بعد إيجاد حل للظروف الأمنية الحالية.

وفى وقت سابق كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتكثف القاهرة اتصالاتها للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة ، وذلك بعد 5 أسابيع من الحرب الدائرة في القطاع، وذلك بحسب مصادر مصرية مطلعة.

وذكرت المصادر أن الاتصالات المصرية تهدف إلى تبادل بعض الأسرى والمحتجزين، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية على اقتراب التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع كافة الأطراف.

 






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