الأمم المتحدة: فريق أممي يتوجه غدا للعريش لدعم جهود إيصال المساعدات لغزة

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ذكرت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا أن فريقا فنيا إنسانيا من الأمم المتحدة، سيتوجه غدا إلى العريش؛ ليقدم الدعم الفني والاستشاري للهلال الأحمر المصري؛ لضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة.



وقالت بانوفا - في تصريح للصحفيين مساء اليوم الأربعاء إن الفريق يضم عناصر ذات خبرة من العاملين في مجال الإغاثة من مكتب الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية (أوتشا)، وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين .



وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت في ضوء الحاجة لإيصال حجم كبير من المساعدات إلى قطاع غزة؛ يتناسب مع الاحتياجات هناك، بالإضافة إلى الحاجة لتنسيق الأولويات لتصل المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا.