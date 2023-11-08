استقالة عضو فى حزب العمال البريطانى للضغط من أجل وقف إطلاق النار فى غزة

كتبت رباب فتحى

استقال أحد أعضاء حزب العمال البريطاني، بسبب موقف الحزب من الصراع بين إسرائيل والفصائل، حيث دعا رئيس الحزب كير ستارمر لهدنة إنسانية وليس وقفا لإطلاق النار.

وقال عمران حسين، عضو البرلمان عن برادفورد إيست، إنه لم يعد بإمكانه "بما فيه الكفاية وبكل ضمير حي" أن يعمل كوزير ظل للتسوية لأنه يريد أن يكون مدافعاً قوياً عن وقف إطلاق النار.

وقال حسين في رسالة استقالته إلى زعيم حزب العمال، كير ستارمر، والتي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي: "خلال الأسابيع الأخيرة، أصبح من الواضح أن وجهة نظرى بشأن الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة تختلف بشكل كبير عن الموقف الذي يتبناه الحزب."

وأضاف "أن وقف إطلاق النار ضروري لإنهاء إراقة الدماء، ولضمان مرور ما يكفي من المساعدات إلى غزة والوصول إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وللمساعدة في ضمان العودة الآمنة للرهائن الإسرائيليين."

وقال إنه كان فخوراً بالعمل جنباً إلى جنب مع ستارمر ونائبته أنجيلا راينر، في تطوير خطة لحقوق العمل، لكنه لا يستطيع "بكل ضمير حي" الدفع من أجل وقف الأعمال العدائية مع البقاء جزءاً من المقاعد الأمامية للحزب.

وأوضحت الصحيفة أنه منذ أن نشرت تقريرًا عن أول 20 عضوًا في المجلس كانوا على استعداد لترك الحزب الشهر الماضي بسبب تعليقات ستارمر على قناة "إل بي سي" وموقف الحزب من الأزمة، كان العديد من أعضاء المجلس الأمامي الذين يمثلون دوائر انتخابية ذات مجتمعات إسلامية كبيرة يستعدون للاستقالة. وشملت تلك الدوائر الانتخابية برمنجهام وبرادفورد ومانشستر وليدز.

وعلى الرغم من جهود ستارمر لتوضيح التعليقات التي أدلى بها خلال مقابلة مع قناة "إل بى سى" والتي قال فيها إن إسرائيل "لها الحق" في حجب الكهرباء والمياه عن غزة، قال حسين إن تعليقات زعيم الحزب تركته "منزعجا للغاية."

وكتب "لقد أدنت بشكل لا لبس فيه هجمات 7 أكتوبر وأوافق بشدة على أن لكل دولة الحق في الدفاع عن نفسها. ولكن هذا لا يمكن أن يصبح أبدًا حقًا في انتهاك القانون الدولي بشأن حماية المدنيين عمدًا أو ارتكاب جرائم حرب".