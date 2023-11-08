اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 02:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 100 شخص على ظهر سفينة سياحية بريطانية جراء تعرضها لعاصفة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 01:04 ص
إصابة 100 شخص على ظهر سفينة سياحية بريطانية جراء تعرضها لعاصفة عاصفة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات البريطانية، إصابة مئة شخص كانوا على ظهر سفينة سياحية بريطانية جراء تعرضها لعاصفة في خليج البسكاى.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نشرتها الإنجليزية، أن السفينة كانت في طريقها إلى إسبانيا عندما اضطرت للعودة إلى بريطانيا، مساء أمس، قبل انتهاء مدة رحلتها التي تبلغ 14 يوما، بعدما واجهت أمواجا عاتية يصل ارتفاعها إلى تسعة أمتار.

وكانت السفينة تقل ألف راكب عندما تسببت العاصفة في تفعيل نظام سلامة الدفع، مما تسبب في انحراف السفينة فجأة إلى اليسار وتوقفها بشكل مفاجئ ما تسبب في إصابة الكثيرين.







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