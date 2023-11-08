اليوم السابع
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الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 11:13 ص
إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى مدينة 6 أكتوبر اسعاف
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر لتلقى العلاج، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال الإسعاف إلى المكان و تبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل أختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 







زحام مرورى

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مدينة 6 أكتوبر




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