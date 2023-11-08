أعراض التهاب البنكرياس عديدة منها تورم البطن

كتبت فاطمة خليل

التهاب البنكرياس هو احمرار وتورم فى البنكرياس، ويحدث عندما تهاجم العصارات الهضمية أو الإنزيمات البنكرياس، ويقع البنكرياس خلف المعدة على الجانب الأيسر من البطن، وهو قريب من الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر)، وفي هذا التقرير نتعرف على أعراض التهاب البنكرياس، بحسب موقع "hopkinsmedicine".

التهاب البنكرياس

البنكرياس عبارة عن غدة لها وظائف عدة منها صنع الإنزيمات وإرسالها إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تساعد هذه الإنزيمات على تكسير الطعام.

كما يصنع البنكرياس هرمونات الأنسولين والجلوكاجون ويرسلها إلى مجرى الدم وتتحكم هذه الهرمونات فى مستوى السكر فى الدم فى الجسم.

قد يكون التهاب البنكرياس مفاجئًا (حادًا) أو مستمرًا (مزمنًا).

التهاب البنكرياس الحاد

هو التهاب مفاجئ يدوم لفترة قصيرة يتيح للبنكرياس العودة إلى وضعه الطبيعى بعد ذلك قد يسبب مشاكل خطيرة أو يكون مميتًا فى الحالات الشديدة.

التهاب البنكرياس المزمن

هو التهاب طويل الأمد يأتى ويختفى، مع مرور الوقت يسبب ضررا دائما للبنكرياس وغالبا ما يسبب تندب أنسجة البنكرياس.

قد يتسبب في توقف البنكرياس عن إنتاج الإنزيمات والأنسولين في الحالات الشديدة.

أعراض التهاب البنكرياس

قد تختلف أعراض كل شخص، وتشمل أعراض التهاب البنكرياس ما يلى..

- ألم شديد في البطن قد ينتشر إلى ظهرك أو صدرك (قد يزداد سوءًا بعد تناول الطعام)

- غثيان

- قىء

- سرعة دقات القلب

- حمى

- تورم وشعور بألم أو ألم في الجزء العلوي من البطن

- تراكم السوائل في بطنك

- انخفاض ضغط الدم

- اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

أسباب التهاب البنكرياس

- وجود كتل من المواد الصلبة (حصوات المرارة) في المرارة، تسد حصوات المرارة قناة البنكرياس، وبالتالى لا تتمكن الإنزيمات من الخروج من البنكرياس.

تشمل الأسباب الأخرى لالتهاب البنكرياس ما يلى..

- إصابة البطن أو الجراحة

- مستويات عالية من جزيئات الدهون (الدهون الثلاثية) في الدم

- مستويات عالية جدًا من الكالسيوم في الدم

- بعض الأدوية، مثل هرمون الاستروجين، والستيرويدات، ومدرات البول

- الالتهابات، مثل النكاف، والتهاب الكبد A أو B، أو السالمونيلا

- تليّف كيسي

- ورم

- بعض العيوب الوراثية

- التشوهات الخلقية في البنكرياس

- صدمة البنكرياس

- تدخين السجائر

تشخيص التهاب البنكرياس

- بعض اختبارات الدم. قد تخضع أيضًا لبعض اختبارات الآشعة بما في ذلك:

- الأشعة السينية للبطن. يقوم بعمل صور للأنسجة الداخلية والعظام والأعضاء.

- الموجات فوق الصوتية (وتسمى أيضًا التصوير بالموجات فوق الصوتية). يستخدم الموجات الصوتية لرؤية الأعضاء الداخلية للبطن. كما أنه يتحقق من كيفية تدفق الدم عبر الأوعية الدموية المختلفة.

- (الموجات فوق الصوتية بالمنظار) EUS هذا نوع داخلي من الموجات فوق الصوتية يتم إجراؤه من خلال أنبوب مرن (منظار داخلي) يتم إدخاله عبر الفم أثناء نومك.

ERCP أو تصوير القناة الصفراوية والبنكرياس بالطريق الراجع بالمنظار. يستخدم هذا لاكتشاف وعلاج مشاكل الكبد والمرارة والقنوات الصفراوية والبنكرياس.

- الأشعة المقطعية (التصوير المقطعي المحوسب). يُظهر اختبار التصوير هذا صورًا تفصيلية لأي جزء من الجسم مثل العظام والعضلات والدهون والأعضاء. تعتبر الأشعة المقطعية أكثر تفصيلاً من الأشعة السينية العادية.

MRCP (تصوير القناة الصفراوية والبنكرياس بالرنين المغناطيسي). يستخدم هذا التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي) لعمل صور تفصيلية للبنكرياس والمرارة والقنوات البنكرياسية والصفراوية.

علاج التهاب البنكرياس



الهدف من العلاج هو إراحة البنكرياس والسماح له بالشفاء.

- البقاء في المستشفى لبضعة أيام

- سيتم إعطاؤك سوائل (عن طريق الوريد).

- سيتم إعطاؤك مسكنات الألم والأدوية التي تحارب الالتهابات البكتيرية (المضادات الحيوية).

- إذا كانت الحالة خفيفة، فقد تتمكن من تناول السوائل الصافية أو اتباع نظام غذائي قليل الدهون ومع ذلك، إذا كانت الحالة شديدة، فقد لا تتمكن من تناول الطعام أو الشراب لبضعة أيام للسماح للبنكرياس بالراحة.

- غالبًا ما يتحسن التهاب البنكرياس في غضون أيام قليلة.

في حالة حدوث أي مشاكل، قد يشمل العلاج ما يلي..

- أنبوب NG (أنبوب أنفي معدي). هذا أنبوب رفيع يمر عبر أنفك إلى معدتك يتم استخدامه إذا كان القيء مشكلة. يمكن استخدام الأنبوب لبضعة أسابيع.يمكن استخدامه لإزالة السوائل والهواء وإعطاء البنكرياس مزيدًا من الوقت للشفاء ويمكن استخدامه أيضًا لوضع الطعام السائل في معدتك أثناء الشفاء.

- عملية جراحية لإزالة حصوات المرارة إذا كانت حصوات المرارة تسبب التهاب البنكرياس.