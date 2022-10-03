ما هى حصوات المرارة وكيف يمكنك منعها

كتبت نهير عبد النبى

يعانى الكثيرون من حصوات المرارة التى تسبب ألمًا حادًا ومفاجئًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ما يؤدي بهم في النهاية إلى غرف الطوارئ، ما هي حصوات المرارة وكيف يمكنك منعها هو ما جاوب عنه موقع medanta

حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة من السوائل تتشكل في المرارة قد لا تعرف حتى أن لديك حصوات في المرارة حتى تسد القناة الصفراوية ، مما يسبب الألم الذي يحتاج إلى عناية طبية فورية.

نوعان من حصوات المرارة هما

حصوات الكوليسترول، وهي الأكثر شيوعًا ، وعادة ما تكون صفراء وخضراء اللون.

حصوات الصباغ، التي تكون أصغر حجمًا وأكثر قتامة، وتنتج عن الصفراء (سائل مخزن في المرارة).

ما الذي يسبب حصوات المرارة؟ هناك العديد من الأسباب التي تجعل حصوات المرارة تتشكل في المرارة الأسباب الأكثر شيوعًا هي:

-زيادة نسبة الكوليسترول في العصارة الصفراوية إذا كان الكبد يفرز كوليسترولًا أكثر مما يمكن أن تذوبه الصفراء ، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين بلورات الكوليسترول وفي النهاية إلى حصوات في المرارة.

-البيليروبين المفرط في الصفراء، البيليروبين مادة كيميائية تساعد جسمك على تكسير خلايا الدم الحمراء إذا تسببت حالات مثل تليف الكبد أو عدوى القناة الصفراوية في إنتاج الكبد للكثير من البيليروبين ، فقد يؤدي ذلك إلى تكوين حصوات المرارة.

-لا يتم إفراغ المرارة: إذا لم يتم إفراغ المرارة تمامًا ، فقد يتسبب ذلك في تركيز الصفراء بشدة ، مما يؤدي إلى تكون حصوات المرارة.



علامات وأعراض حصوات المرارة هي:

-ألم شديد ومفاجئ في الجزء العلوي الأيمن ووسط البطن

-آلام الظهر بالقرب من لوحي الكتف

-غثيان أو قيء أو ارتفاع في درجة الحرارة مع قشعريرة

-اصفرار الجلد والعينين

يمكن أن يستمر ألم الحصوة من عدة دقائق إلى بضع ساعات، و يتم علاجها بشكل عام بجراحة استئصال المرارة ومع ذلك، استشر طبيب الجهاز الهضمي إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه.

كيف تمنع حصوات المرارة؟

الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن الوقاية من حصوات المرارة ببعض التغييرات البسيطة في نمط حياتك ونظامك الغذائي، وفيما يلي 5 طرق للوقاية من حصوات المرارة:

-الحفاظ على وزن صحي: السمنة هي أحد أهم العوامل المساهمة في تكوّن حصوات المرارة. تجنب الحميات الغذائية القاسية أو زيادة / فقدان الوزن بسرعة لأنها يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بحصوات المرارة. ضع روتينًا وخففه تدريجيًا حتى تصل إلى الوزن المطلوب.

-التزم بالدهون الصحية: الدهون الموجودة في زيت الزيتون وزيت الكانولا وأحماض أوميغا 3 الدهنية من الأسماك وبذور الكتان - تساهم جميعها في الحفاظ على المرارة صحية ومنع تكوّن حصوات المرارة. ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يمكن أن يسبب حصوات الكوليسترول في المرارة، اختر بدائل قليلة الدسم من اللحوم والحليب للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

-تناول الأطعمة الغنية بالألياف، يساعد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب والفول السوداني والجوز والبقوليات في الوقاية من مرض حصوة المرارة، تناول وجبة خفيفة من اللوز لمساعدتك على إنقاص الوزن وتخفيف الجوع.

-تمرين: إذا كنت تعيش أسلوب حياة خامل ، فقد حان الوقت للتحرك، يزيد الخمول من فرص الإصابة بحصوات المرارة لأنه يبطئ عملية الهضم. نتيجة لذلك ، لا يتم إخراج العصارة الصفراوية من المرارة بشكل صحيح.

-تناولى الأدوية الوقائية: إذا كنتِ تعانين من السمنة ، أو تناولي حبوب منع الحمل ، أو خضعتِ للعلاج بالهرمونات البديلة - فأنتِ معرضة بشكل كبير للإصابة بحصوات المرارة. استشر طبيب الجهاز الهضمي لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى أي دواء وقائي لتقليل مخاطر تكوين حصوات المرارة.