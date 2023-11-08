أطعمة ومشروبات يفضل عدم غسل الأسنان بعدها مباشرة

كتبت مروة محمود الياس

اغسل أسنانك بعد تناول الطعام.. نصيحة نعرفها جميعاً، ولكن، هل هناك بعض الحالات التى لا يفضل فيها غسل الأسنان؟، فى هذا الإطار يقول الدكتور أحمد يحيى، استشارى طب الفم والأسنان طب القاهرة، إن غسيل الاسنان وتنظيفها أمراً بديهياً، فتنظيف الأسنان لابد وأن يتم مرتين يومياً، مرة صباحا ومرة قبل النوم مباشرة، مع ضرورة تنظيف اللسان بالفرشاة، فضلا عن المضمضة بالمياه جيدا فى كل مرة.

غير أن الدكتور أحمد يحيى حذر من غسيل الأسنان فى حالة بعينها، يصبح حينها غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون غير مناسب، بل يكاد أن يكون ضارا، وذلك فى حال تناول أو شرب مشروب حمضى، أي بعد تناول البرتقال أو الليمون بشكل خاص، سواء كفاكهة أو فى صورة عصير، فهذه المشروبات تحول الفم إلى بيئة حمضية، إذا ما غسلنا الاسنان بالمعجون والفرشاة بعدها، ساعد ذلك على تآكل الطبقة الخارجية للاسنان، وبتكرار هذا الخطأ قد تتآكل طبقات من الاسنان وتصبح ضعيفة، وعند إهمال هذه الحالة قد يؤدى ذلك إلى تكسر الأسنان تدريجيا.

وشدد استشارى الأسنان على ضرورة تجنب غسيل الاسنان مباشرة بعد تناول الليمون والبرتقال والحمضيات بشكل عام، وتأجيل غسيلها لوقت آخر، فيجب أن يمر على الأقل ساعة بعد تناول الحمضيات، لذا لا يفضل تناول هذه الفاكهة قبل النوم مباشرة حتى يمكن للشخص غسيل أسنانه قبل النوم.

وأكمل الدكتور أحمد حديثه ناصحا بضرورة مضمضة الفم جيدا بالمياه بعد تناول فاكهة البرتقال أو الليمون، ويفضل الغرغرة أيضا بالمياه وبصقها، وشرب المياه أيضا بكميات جيدة على مدار اليوم، وليلا وقبل النوم يمكن حينها غسيل الاسنان بالفرشاة والمعجون.