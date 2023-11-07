اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

21 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:31 ص
21 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة دفعة 2019 يؤدون اليمين القانونية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مجلس الدولة، بعد قليل المندوبين المساعدين الجدد لأداء اليمين القانونية دفعة (2019) المعينين بالقرار الجمهوري رقم 433 لسنة 2023 والبالغ عددهم 21 مندوبا مساعدا.
 
وأعلنت الادارة عن ضوابط الحضور كالتالي:
۱ - الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.
٢- الحضور الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.
٣- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
٤ - تحديد المرافقين (۲) فقط يتم بطلب مكتوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة أو إرساله على فاكس ٣٧٦١٦٧٠٥ في موعد غايته الأحد الموافق 5 نوفمبر المقبل مع مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
 
كان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريا رقم 433 لسنة 2023، بشأن تعيين عددًا جديدا من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة. 
 
وشمل القرار تعيين، 21 عضوًا في منصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين اقرانهم المعينين من نفس الدفعة.






مجلس الدولة

المندوبين المساعدين الجدد

اليمين القانونية

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

تعينات

وظائف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة