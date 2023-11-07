اليوم السابع
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وزير النقل المغربى يزور محطة مصر بالقاهرة ومتحف السكة الحديد

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 08:17 م
وزير النقل المغربى يزور محطة مصر بالقاهرة ومتحف السكة الحديد جانب من الجولة
كتب سيد الخلفاوى

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استقبل اليوم المهندس محمد عامر – رئيس مجلس ادارة السكة الحديد، المهندس محمد عبدالجليل - وزير النقل المغربى والوفد المرافق له من قيادات وزارة النقل بالمغرب الشقيق بمحطة مصر بالقاهرة وذلك للتأكيد على سبل التعاون بين البلدين فى مجال النقل، فى إطار التعاون بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل واللوجيستيك المغربية، وذلك على هامش حضوره فعاليات مؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 . 
 
 
وبدأت الزيارة بإستقبال الوزير والوفد المرافق له ببهو المحطة حيث أبدى إعجابه الشديد بالمظهر الجمالى والتنظيمى للمحطة والتى تجمع بين التراث القديم والحاضر مشيداً بمحاور التنمية التى ترتكز عليها منظومة التطوير بالسكة الحديد من وحدات متحركة أو بنية أساسية ونظم التحكم والسيطرة وكذلك تطوير الورش بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل العنصر البشرى من خلال عرض تقديمى لتلك المحاور . 
 
كما شملت الزيارة على جولة بمتحف السكة الحديد والذى يوضح مراحل تطور وسائل النقل عبر العصور المختلفة وخاصة السكة الحديد بمصر والذى يحتوى على ما يقرب من 700 نموذج من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية وجميعها تبين تطور النقل والسكك الحديدية حيث تم تقديم شرح وافى للقطع والمخطوطات والنماذج الموجودة وقد أعرب خلالها عن سيادته البالغة بمستوى المتحف وقيمة القطع التاريخية الموجودة به، والدالة على عراقة السكك الحديد المصرية وريادتها مؤكداً على أهمية المتحف كمزار سياحى للمصريين و العرب والأجانب . 
 
وفى نهاية الزيارة أبدى اعجابة الشديد بحفاوة الاستقبال وكذلك ماحدث من نقلة نوعية للتطوير الذى يحدث بمنظومة السكة الحديد .
 
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السكة الحديد

معرض النقل

وزير النقل المغربي




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