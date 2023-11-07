ورشة عمل بعنوان استخدام المستحلبات الأسفلتية لتحقيق الاستدامة فى صيانة الطرق

انعقدت اليوم ورشة عمل أعدتها الهيئة العامة للطرق والكبارى إحدى هيئات وزارة النقل بعنوان استخدام المستحلبات الأسفلتية لتحقيق الاستدامة فى صيانة الطرق والمطارات، حيث تم استعراض خلال ورشة العمل التطبيقات العملية لاستخدام طرق الصيانة الحديثة والذكية لصيانة شبكة الطرق.

وتضمن النقاش التعريف بالمستحلبات الأسفلتية، ومجالات استخدامها وعرض لاهم التقنيات الحديثة المستخدمة، حيث استعراض اللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى مفهوم الاستدامة فى مجال إنشاء وصيانة رصف الطرق وكيفية تحقيق الاستدامة فى مشروعات صيانة الطرق والمطارات باستخدام المستحلبات الأسفلتية.

كما أشار إلى أهم المشروعات التى قامت الشركات المصرية بتنفيذها باستخدام المستحلبات الأسفلتية، وخلال المناقشة تم استعراض الأثر البيئى المترتب على استخدام التقنيات الحديثة لصيانة الرصف مقارنة بالأساليب التقليدية للصيانة

وأضاف خلال المناقشة، أنه يمكن تغيير الفكر باتخاذ قرار الصيانة للطرق والمطارات بالأساليب الحديثة اعتمادا على المعايير البيئية والاستدامة، فى كافة المشروعات بالهيئات والوزرات المختلفة.

وخلال الورشة تم عرض الدروس المستفادة من المشروعات التى تم تنفيذها بمصر بالتقنيات الحديثة وباستخدام المستحلبات الأسفلتية.

كما أن الورشة تضمنت عرض للخطوات التى تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى باتخاذها من أجل التوسع فى استخدام التقنيات الحديثة فى مشروعات إنشاء وصيانة الرصف لتحقيق الاستدامة فى تلك المشروعات.

حضر الورشة لفيفا من المتخصصين والخبراء فى استخدام التقنيات الحديثة والذكية فى صيانة الطرق بالإضافة إلى المهندسين المهتمين بهذا الشأن.