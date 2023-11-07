مساعد وزير النقل: توطين الصناعة يحتاج لشجاعة القطاع الخاص للتصنيع محليا والتصدير

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس وجدي رضوان مساعد وزير النقل للسكك الحديدية والمترو، أن صناعة النقل من الصناعات الثقيلة وتحتاج معايير معينة لنجاحها وعلي رأسها الإرادة وتوجه الدولة وقدرة وشجاعة القطاع الخاص علي المغامرة المحسوبة والتصنيع المحلى والتصدير للخارج.

جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023 .

وأضاف مساعد وزير النقل، أن من المعايير المهمة وهي التنافسية وليس معني أن تصنع محليا أننا سنأخذ منك الإنتاج ولكن يجب تطبيق المعايير المطلوبه من حيث الجودة والسعر والمنافسة.

وأوضح أن شركة الستوم تنفذ مصنعين في برج العرب واحد منهم للأنظمة وهدفه الرئيسي التصدير لجنوب أوروبا، مضيفا أن المصانع في أوروبا تعتمد علي 40٪ من خارج مصانعها، ومصر ستصل قريباً جدا للتصنيع وستخرج المنتجات من مصر إلى أوروبا.

وأضاف، الخط الثالث للمترو وفر 90 مليون دولار تكلفة اقتصادية على الصحة العامة للمواطنين وفقا للدراسات التى أجريت على المشروع.