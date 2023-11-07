اليوم السابع
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نتنياهو لـ"ABC News": إسرائيل ستتولى "المسئولية الأمنية الشاملة" لغزة لفترة غير محددة بعد الحرب

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 03:18 ص
نتنياهو لـ"ABC News": إسرائيل ستتولى "المسئولية الأمنية الشاملة" لغزة لفترة غير محددة بعد الحرب نتنياهو
أحمد علوى

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين أن بلاده ستتولى "المسؤولية الأمنية الشاملة" لقطاع غزة لفترة غير محددة بعد الحرب مع الفصائل الفلسطينية.
 
وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مع ABC News الأمريكية: "ستتولى إسرائيل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة".
 
وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.

 







نتنياهو

الفصائل الفلسطينية

العدوان على غزة

أخبار غزة



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