نتنياهو لـ"ABC News": إسرائيل ستتولى "المسئولية الأمنية الشاملة" لغزة لفترة غير محددة بعد الحرب

وقال نتنياهو في مقابلة تلفزيونية مع ABC News الأمريكية: "ستتولى إسرائيل، لفترة غير محددة، المسؤولية الأمنية الشاملة".

وفي وقت سابق، قالت حكومة قطاع غزة إن إسرائيل أسقطت منذ تصاعد النزاع أكثر من 12 ألف طن من المتفجرات على غزة. وهو ما يعادل في مجمله قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما.