اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 12:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يطلق النار على فتاة عند حاجز شمال القدس ويعتقلها

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 11:05 ص
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يطلق النار على فتاة عند حاجز شمال القدس ويعتقلها المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر بالمدينة المحتلة، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى "باب الرحمة".

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب فتاة عند حاجز "قلنديا" شمال المدينة، قبل أن تعتقلها. وأفاد شهود عيان، بأن الفتاة أصيب بجروح في قدمها، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال.

 







المسجد الاقصى

القدس

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى



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