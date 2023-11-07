مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والاحتلال يطلق النار على فتاة عند حاجز شمال القدس ويعتقلها

وأفادت مصادر بالمدينة المحتلة، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى "باب الرحمة".

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب فتاة عند حاجز "قلنديا" شمال المدينة، قبل أن تعتقلها. وأفاد شهود عيان، بأن الفتاة أصيب بجروح في قدمها، قبل أن تعتقلها قوات الاحتلال.