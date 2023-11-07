مدير تعليم الجيزة يجتمع بالدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"

كتبت - مرام محمد

اجتمع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، اليوم الثلاثاء، بالدفعة الأولى من خريجى المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة ، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

جاء ذلك على هامش البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم للدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة.

في بداية الاجتماع رحب مدير المديرية بالحضور، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.

وأشار مدير المديرية إلى عدة نقاط هامة خاصة بالعملية التعليمية والقيادة، أكد خلالها على ضرورة الاهتمام بتوعية النشء بقيمة المواطنة من خلال بث روح الولاء والانتماء من خلال نشر الإيجابيات دائمًا، كذلك الاهتمام بتثقيف الطلاب بأهمية المشروعات القومية التي تتم على أرض الواقع ومدى أهميتها، والتفاعل مع أولياء الأمور في حل المشكلات من خلال الاتصال الفعال.

ولفت مدير المديرية إلى أن التوافق والتعاون بين عناصر المنظومة التعليمية له دور كبير في نجاح العمل، مشيرًا إلى أن العمل بروح الفريق الواحد من أهم مقومات النجاح، ولابد من وجود خطة عمل وخطة بديلة يمكن اللجوء إليها وقت الحاجة.

وأكد على أهمية العمل الميداني على أرض الواقع، وخارج المكاتب ومتابعة المعلمين والطلاب، واستشراف المستقبل من خلال توقع الاحتياجات اللازمة لكل مرحلة والتوقع والاستعداد لها، مشيرًا إلى أن عامل الخبرة هامًا جدًا إلى جانب الشهادات العلمية والمؤهلات.

ووجه بضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وأهمية التواصل بين الطالب والمعلم، وتوصيل المعلومة بشكل صحيح وكيفية البحث عن مصدر المعلومة لتلافي الشائعات، وإيصال المعلومة بشكل مباشر حتى تكون هناك مصداقية، فضلًا عن التفاعل مع تعليقات أولياء الأمور على السوشيال ميديا والتعامل مع الحدث في بدايته.

وأشار إلى أن المدرسة إدارة، ونجاح المدرسة بنجاح الإدارة، ومدير المدرسة وإدارة المدرسة هم المسئولون عن نجاح المدرسة، موجهًا بالاهتمام بمجموعات الدعم.