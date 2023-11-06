10 معلومات مهمة عن المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تعيين مديرين المدارس الجدد، ضمن مبادرة تعيين 1000 مدير مدرسة، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل المبادرة الرئاسية لتعيين مديرين مدارس.

- الدفعة الاولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين.

- تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة.

- الدفعة الأولى بها قرابة 350 مدير مدرسة.

- تأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة".

- سرعة توزيعهم على مدارس المحافظة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

- سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

- أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى البرنامج التوعوي حول الشئون الإدارية والمالية والقانونية بقطاع التعليم" للدفعة الأولى من المديرين.

- تستمر التدريبات حتى 16 نوفمبر الجارى.

- تسعى الوزارة لأن يكون خريجي المبادرة الرئاسية هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس.

- طلب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى من المديرين باستثمار هذه الفرصة وإثبات وجودهم ونجاحهم والانخراط بالمدارس لإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر.