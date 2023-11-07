محاكمات × 24 ساعة.. تأجيل قضايا خلية الشروق واستئناف صاحبة قناة "أنوش"

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها تأجيل محاكمة صاحبة قناة "يوميات أنوش" على حكم حبسها 3 سنوات.

خلية الشروق

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 20 نوفمبر للمرافعة.

صاحبة قناة أنوش

اجلت محكمة مستأنف الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من صاحبة قناة " يوميات أنوش"، على حكم حبسها 3 سنوات، لجلسة 6 ديسمبر.

تقليد الأختام

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 19 نوفمبر.

خلية التجمع

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، إعادة محاكمة متهم بخلية داعش لاتهامهم بمحاولة استهداف محكمة التجمع، لجلسة 19 نوفمبر للمرافعة.