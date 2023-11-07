متحدث الخارجية: الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط أمر حتمى

كتب محمد شرقاوى

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن هناك متابعة من مصر لما يحدث في قطاع غزة، ويعتبر مصدر قلق لمصر نتيجة مرور شهر كامل على الازمة، مضيفا أن الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط أمر حتمى.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب لبرنامج العاشرة المذاع على قناة المملكة، إن هناك تحرك عربي منذ بداية الأزمة وظهر بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة مصري سعودى أردنى إماراتى قطري، والتحرك هدفة هو الضغط لنقل رسالة الى الدول المؤثرة لضرورة لتوصل إلى وقف اطلاق النار، وإذا لم نتمكن من وقف إطلاق النار هناك المزيد من الضحايا.

وتابع أن التحرك العربي تم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقرر وقف إطلاق النار، مضيفا أنه تم انعقاد مجلس الاتحاد العرب ليضغط على الراى العام العالمى، والدول الغربية والتي مواقفها لاتزال تتسم بالمنطقة الرمادية، والرسائل المصرية والعربية في كافة الاتصالات مع أوروبا والولايات المتحدة التعامل مع الحدث بقدر المسئولية وعدم الازدواجية في المعايير في بعض ما يحدث في مناطق بالعالم.