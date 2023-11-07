"صحة غزة" تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 10328 شهيدًا

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10328 شهيدًا و25956 جريحًا، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي .

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إن الاحتلال ارتكب في الساعات الماضية 21 مجرزة أسفرت عن استشهاد 548 فلسطينيًا، مطالبا الأمم المتحدة والصليب الأحمر بحماية المنشآت الصحية وسيارات الإسعاف وتأمين حركتها ووقف التهديدات الإسرائيلية للمنظومة الصحية وإعطائها الفرصة للقيام بوظائفها.

كما طالب كل الأطراف بضرورة توفير ممر إنساني آمن لضمان تدفق المساعدات والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات وضمان خروج الجرحى ودخول الوفود الطبية المتخصصة.



كما طالب بتوفير وحدات دم بكميات كبيرة من كل الأنواع لمستشفيات غزة.