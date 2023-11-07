شبورة كثيفة على الطرق بالقاهرة الكبرى وانخفاض الرؤية الأفقية.. صور

شهدت القاهرة الكبرى شبورة كثيفة بدأت فى الصباح الباكر أثرت على الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، حيث بدأت السبورة من الساعة 4 فجرا استمرت حتى الساعة 8 صباحا، وبدأت تتلاشى مع تقدم ساعات النهار تدريجيا .
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتأثر فيه البلاد بشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق وتصل إلى حد الضباب على بعض المناطق .
ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.
انعدام رؤية بسبب الشبورة المائية
انعدام رؤية بسبب الشبورة المائية
انعدام رؤية بسبب الشبورة المائية
شبورة كثيفة على طريق 26 يوليو
شبورة كثيفة على طريق 26 يوليو
شبورة كثيفة على طريق 26 يوليو
شبورة كثيفة على طريق 26 يوليو
شبورة كثيفة على طريق 26 يوليو
شبورة كثيفة و غلق مؤقت لطريق اسكندرية الصحراوى
شبورة كثيفة و غلق مؤقت لطريق اسكندرية الصحراوى
شبورة كثيفة و غلق مؤقت لطريق اسكندرية الصحراوى
شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية و انعدام رؤية على طريق المحور
شبورة مائية و انعدام رؤية على طريق المحور
شبورة مائية و انعدام رؤية على طريق المحور
شبورة مائية و انعدام رؤية على طريق المحور
شلل مرورى على طريق 26يوليو الذاهب الى الشيخ زايد
شلل مرورى على طريق 26يوليو الذاهب الى الشيخ زايد
شلل مرورى على طريق 26يوليو الذاهب الى الشيخ زايد
غلق طريق مصر اسكندرية الصحراوى على طريق المحور بسبب الشبورة
غلق طريق مصر اسكندرية الصحراوى على طريق المحور بسبب الشبورة
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