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رئيس مجلس الدولة يتوسط المندوبين المساعدين الجدد فى صورة تذكارية.. صور

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 01:35 م
رئيس مجلس الدولة يتوسط المندوبين المساعدين الجدد فى صورة تذكارية.. صور صورة تذكارية
كتب أحمد عبد الهادي

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التقط المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، صورة جماعية تذكارية مع رئيس مجلس الدولة، عقب أداء اليمين القانونية لدفعة تظلمات 2019 .
 
كان القضاة الجدد للمعينين في وظيفة مندوب مساعد وعددهم 21 قاضيًا من المعينين الجدد، الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 433 لسنة 2023 ، حلفوا اليمين القانونية منذ دقائق، وأظهر الأهالي فرحة عارمة بتعيين ذويهم في السلك القضائي. 
 
وشمل القرار تعيين 21 عضوًا كمندوب مساعد بمجلس الدولة، كمل شمل القرار في مادته الثانية ، بتحديد اقدمية المندوبين المساعدين المشار إليهم بالتعيين على درجة بين أقرانهم المعينين من نفس الدفعة.
 
صورة تذكارية (1)
صورة تذكارية (1)

صورة تذكارية (2)
صورة تذكارية (2)

صورة تذكارية (3)
صورة تذكارية (3)

 







صورة تذكارية

رئيس مجلس الدولة

اليمين القانونية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وظيفة مندوب مساعد




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