رئيس اقتصادية قناة السويس: مشروع نيرك هو نتاج رؤية متكاملة لتوطين الصناعات

كتب مدحت عادل

على هامش المشاركة الفعالة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى النسخة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA، شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجلسة جهود الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلى لمركبات السكك الحديدية بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث إدار الجلسة الإعلامى أسامة كمال، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة النقل وصندوق مصر السيادى والقطاع الخاص والدكتورة هايكا هارمجارت كممثلة عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وتطرق الحديث فى الجلسة عن توطين الصناعات المرتبطة بمركبات السكك الحديدية والمستهدف منها والتسهيلات والدعم المالى الذى يمكن أن يُقدم للمستثمرين فى هذا الصدد، كما تطرقت الجلسة للخطط المستقبلية المتعلقة بصناعات المركبات والسيارات خاصة بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم بها إطلاق استراتيجية توطين صناعة السيار ات والصناعات المغذية لها بما يتوافق مع القطاعات الصناعية المستهدفة لدى المنطقة الاقتصادية، كما تم الحديث عن مدى إمكانية التعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى تمويل عدد من هذه المشروعات، بالإضافة إلى الحديث عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية المقدمة للمستثمرين فى هذا القطاع الحيوى ذو الأولوية لدى الدولة المصرية.

وخلال هذه الجلسة أعرب وليد جمال الدين عن سعادته بالتقدم الذى تحرزه المنطقة الاقتصادية وفقًا لاستراتيجية الهيئة التى بدأت منذ 2015 وظهرت خطواتها واضحة من خلال حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر على مستوى العالم والثانى فى أفريقيا فى مجال الحاويات، كما أن توطين صناعة مركبات السكك الحديدية من خلال مشروع نيرك بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية هو نتاج رؤية متكاملة تبنتها المنطقة الاقتصادية متعلقة بتوطين الصناعات التى يستوردها السوق المصرى مثل صناعة المادة الفعالة للأدوية وصناعات السيارات والمركبات وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية، كما أن المنطقة الاقتصادية بالتعاون مع صندوق مصر السيادى تقوم بالشراكة فى هذه المشروعات لدعم مستثمرى القطاع الخاص لتشجيعهم على اقتحام صناعات جديدة.

كما أوضح وليد جمال الدين خلال حديثه، أن توطين الصناعات غير مقتصر على احتياجات السوق المحلى الحالية فقط بل يمتد إلى استهداف توطين صناعة الوقود الأخضر بمختلف أنواعه لأنه طاقة المستقبل للمائة عام القادمة، واستعرض مدى سرعة خطوات المنطقة الاقتصادية فى هذا الملف القائمة على توفير البينة التحتية اللازمة لهذه الصناعة ودراسة احتياجاتها المستقبلية، والعمل على استخدام الوقود الأخضر بدلًا من الغاز الطبيعى فى عمليات تصنيع المنتجات لتكون المنطقة الاقتصادية مركزًا لمنتجات خضراء تتوافق مع اشتراطات واحتياجات الأسواق العالمية.

والجدير بالذكر أن وليد جمال الدين حضر هذه الجلسة بعد أن شهد على توقيع اتفاقية إطارية للتعاون فى الاستثمار والتصنيع المحلى لنظام النقل الترددى بين شركة نيرك وشركة Hunan CRRC Intelligent، وشركة Zhuzhou CRRC Times. Electric وشركة NORINCO international cooperation، كما شهد توقيع اتفاقية إطارية للتعاون فى نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلى وتوريد وصيانة GANZ Trailer Bogieذات السرعة التشغيلية 160كم/ساعة، وذلك بين شركة نيرك وشركة.GANZ MOTOR KFT